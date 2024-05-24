Новые владельцы «Яндекса» увеличат срок приема заявок на внебиржевой обмен

Новые владельцы «Яндекса» продлят сроки приема заявок на внебиржевой обмен до 11 июня этого года включительно, сообщает РБК.

Срок акцепта продлили до 17 июня. Дополнительно к этому начнут работу три офиса внебиржевого агента в крупнейших городах России.

Изначально компания установила сроки для сбора заявок на участие во внебиржевом обмене и внебиржевом выкупе с 13 мая по 16:00 по московскому времени 31 мая 2024 года.

Решение о продлении приняли в ответ на запрос со стороны частных инвесторов и профучастников российского рынка. Это должно предоставить больше времени для сбора документов и упростить подачу заявок для региональных брокеров.