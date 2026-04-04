Новак: отечественный топливный рынок обеспечен бензином и «дизелем»

Внутренний российский рынок сбалансирован. Также он полностью обеспечен дизельным топливом и бензином, рассказал РИА Новости вице-премьер России Александр Новак.

Есть баланс изготовления бензина и его потребления на рынке.

Запрет на продажу топлива за границу из РФ для нефтяников действует со 2 апреля до 31 июля. Такое решение приняли, чтобы ситуация на внутреннем топливном рынке во время высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ была стабильной.

Еще запрет ввели из-за увеличения мировых цен на нефть. Это произошло из-за геополитической обстановки на Ближнем Востоке.

Также до 31 июля действует запрет на продажу бензина и дизельного топлива для непроизводителей.

