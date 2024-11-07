Невыгодно снимать деньги со вкладов, чтобы переложить под более высокие проценты

Смысла снимать деньги под 18-20%, положенные месяц-два назад, сейчас нет. Лучше выбрать другую стратегию и открывать несколько небольших вкладов с возможностью их регулярного переоформления, сообщил РИАМО директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Средства, уже накопленные к текущему моменту, пропадут при досрочном снятии, и эта разница вполне перекрывает выгоду в 1-2%, которую вкладчик получит, переложив деньги, поскольку банки нечасто предлагают выгодные продукты на срок более чем на 6 месяцев, отметил эксперт.

«Потеря дохода даже за один месяц будет ощутимой по сравнению с общим сроком», — подчеркнул Тумин.

К тому же поиск предложений, закрытие вкладов (за деньгами нужно специально ехать в банк, так как не все доступны онлайн) занимает время, добавил он.

«Гораздо практичнее, уж если вкладчик хочет выиграть на тренде на повышение ставки, оформлять несколько небольших вкладов, чтобы иметь возможность переоформлять их раз в месяц-два, однако такая стратегия требует ресурсов», — пояснил эксперт.