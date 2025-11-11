Невидимые безработные: как государство ищет способы вывести людей из тени

В августе 2025 года уровень безработицы в России составил 2,1%. Однако Министерство труда отмечает рост скрытой занятости — это ситуация, когда человек числится на работе, но не имеет полной загрузки или получает непостоянный доход. Такая категория работников не всегда попадает в официальную статистику, хотя влияет на устойчивость рынка труда и общий уровень благосостояния, сообщила РИАМО зампред совета директоров АО ХК «СДС» Анастасия Горелкина.

К скрыто безработным относятся сотрудники, находящиеся в простое, на неполной ставке или в вынужденных отпусках. Многие из них сохраняют трудовые отношения с работодателем и рассчитывают на восстановление объема работы. В эту группу также входят самозанятые и фрилансеры, временно лишившиеся заказов, перечислила эксперт.

«Рост скрытой занятости объясняется изменением структуры экономики и адаптацией бизнеса к новым условиям. Снижение заказов в отдельных отраслях — промышленности, строительстве, торговле и логистике — сочетается с технологическими изменениями. Автоматизация и цифровизация создают новые рабочие места, но требуют других компетенций. Дополнительное влияние оказывают перераспределение кадров после мобилизации и расширение гибких форм труда — неполной занятости, временных проектов и контрактной работы», — заявила Горелкина.

По ее словам, в ряде регионов, особенно с узкой специализацией экономики, рынок труда чувствительнее к колебаниям спроса. При этом во многих субъектах активно реализуются программы диверсификации и поддержки занятости. Наибольшие структурные изменения наблюдаются в обрабатывающей промышленности, строительстве и ритейле, где формируются новые модели работы и взаимодействия с персоналом.

«Скрытая безработица может оказывать влияние на доходы населения и динамику потребительского спроса. Однако можно отметить и положительную тенденцию: большинство таких работников остаются в профессиональной сфере и готовы быстро вернуться к активной деятельности. Это формирует гибкий кадровый резерв, который при поддержке государства и бизнеса способен стать основой для роста новых отраслей», — считает эксперт.

Для поддержки рынка труда государство реализует комплекс мер. Минтруд развивает программы переобучения и переквалификации с использованием образовательных ваучеров и коротких курсов. Работодатели получают компенсации за сохранение рабочих мест. Малый и средний бизнес пользуется грантами и льготными кредитами. Развиваются цифровые платформы, помогающие быстро находить временную или проектную занятость, а также региональные инициативы, стимулирующие мобильность кадров и участие в инфраструктурных проектах.

Одним из эффективных инструментов стало создание корпоративных кадровых резервов, позволяющих временно перераспределять сотрудников между подразделениями. Компании, участвующие в таких программах, получают налоговые льготы и сниженные страховые взносы, отметила Горелкина. Параллельно совершенствуются цифровые инструменты учета занятости, что позволяет быстрее реагировать на изменения и предотвращать простои.

«При активной реализации этих мер скрытая безработица может трансформироваться в источник кадрового обновления экономики. Востребованными становятся специалисты для сфер IT, промышленной автоматизации, строительства, логистики и зеленых технологий. Скрытая занятость сегодня — не столько вызов, сколько возможность гибко перестроить рынок труда», — резюмировала эксперт.

