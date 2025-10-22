Володин заявил, что устрицы не нужно облагать льготными налогами

Устрицы не считаются продуктом массового потребления, а значит их не нужно облагать налогами по льготной шкале. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, видео опубликовано в Telegram-канале парламентария.

Рыбопродукты облагаются налогами в рамках льготной шкалы. Однако есть разные их виды, подчеркнул спикер Думы.

Устрицы облагаются налогами так же, как детское питание, но они не считаются товарами массового потребления. Скорее всего все депутаты Госдумы РФ согласятся с тем, что этот продукт не должен облагаться льготными налогами, отметил Володин во время обсуждения проекта бюджета на 2026 год, а также плановый период 2027 и 2028 годов.

Он подчеркнул, что люди, которым нравятся устрицы, смогут платить за них другую цену.

Ранее Володин заявил, что россияне жалуются на работу теплоснабжающих организаций. Он призвал увеличить их ответственность.

