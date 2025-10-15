Володин призвал к ответственности теплоснабжающие организации

сегодня в 11:58

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил большое количество жалоб на теплоснабжающие организации и призвал повысить их ответственность. Об этом сообщил в своем телеканале в MAX .

Как отметил председатель Госдумы, на начало отопительного сезона наблюдается огромное количество жалоб жителей на теплоснабжающие организации. В ряде случаев в домах становится холодно.

Складывающаяся ситуация, по словам Володина, требует немедленных действий и повышения ответственности занятых в подключении к теплу организаций.

«Надо брать эти вопросы на контроль, вносить предложения в законодательство, чтобы штрафы были увеличены. За недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей теплоснабжающих организаций, концессионеров. Давайте наводить порядок», — призвал председатель Госдумы.