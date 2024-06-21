Названы условия для ажиотажного спроса на валюту в России

Эксперт Спинка: ажиотажный спрос на валюту могут создать только сами россияне

Если в настоящее время нет насущной потребности в валюте, лучше воздержаться от ее приобретения, сообщил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Сейчас на валютном рынке продолжают действовать определенные ограничения на вывод средств со счетов, их никто не отменял, напоминает эксперт.

По его мнению, единственная категория, которая может создать ажиотажный спрос на валюту, — это сами россияне. Если его не будет, то и спекулянтам не останется пространства для заработка, уверен Спинка.

«Мой подход к покупке иностранной наличной валюты с учетом обстоятельств не меняется. Приобретать ее надо лишь тогда, когда она действительно необходима, например, для путешествий. Если острой необходимости нет, например, она приобретается в финансовую подушку безопасности, то пока советую от покупок воздержаться», — прокомментировал эксперт.