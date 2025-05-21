На Климовском трубном заводе Подольска стали применять умную маркировку

На территории Климовского трубного завода состоялась презентация итогов эксперимента по цифровой маркировке полимерных труб и сырья для их производства. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга РФ и оператора системы маркировки «Честный знак». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Масштабный проект стартовал 25 октября 2024 года и продлится до конца августа 2025 года. Его главная цель — очистить строительный рынок от фальсифицированной продукции и повысить контроль за строительством линейных объектов.

Одним из инициаторов запуска эксперимента выступила «Группа ПОЛИПЛАСТИК», которая также разработала необходимое программное обеспечение и оборудование.

Инновационная технология была продемонстрирована на линии производства гладких полимерных труб серии «Мультипайп». Суть метода состоит в том, что на трубу наносится уникальный цифровой код из системы «Честный знак», который позволяет отследить всю историю изделия. Коды имеют современную систему защиты, что делает маркировку надежной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.