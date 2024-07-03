Московские производители косметики наращивают выпуск продукции

Столичные компании каждый год увеличивают производство разнообразной косметической продукции. В течение первых 5 месяцев текущего года выпуск косметических, парфюмерных средств и мыла вырос на 26,5%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В Москве выпускают помады, пудру, тональные средства, маски для лица, кремы, мыло, шампуни, гели для душа и другие изделия.

«Столичные компании постоянно развиваются, расширяют производство и наращивают выпуск косметической продукции. Так, например, за пять месяцев Москва увеличила производство мыла и моющих средств в натуральном выражении в 2,5 раза, духов более чем в 4,5 раза, средств для ухода за кожей лица на 45,2%, средств для макияжа на 14%», — сказал Гарбузов.

Одно из наиболее старых предприятий Москвы, косметическая фабрика «СВОБОДА», запустило производство масок для лица. В ассортименте есть маски с мягкой минеральной глиной-абсорбентом (каолином) в составе. Благодаря этому компоненту поглощаются избыточные выделения сальных желез, не вызывая раздражения, а также стимулирует, подтягивает и отбеливает кровообращение. На сегодняшний день предприятие произвело уже 30 тыс. тюбиков. Мощности компании позволяют производить каждый день не менее 38 тыс. единиц.

«Наша новая линейка традиционно отличается высоким качеством, и на данный момент мы получаем положительные отзывы о данной продукции. При позитивной динамике объемы выпуска этой линейки будут увеличиваться», — уточнил генеральный директор фабрики Евгений Пантелеев.

Также он отметил городскую поддержку. В августе прошлого года Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) фабрике была компенсирована часть затрат на проценты по кредитному договору.

Другое московское предприятие BAZÉ Professional в конце прошлого года разработало новую серию продукции. В нее вошли гели, жидкие патчи, кремы и многое другое. В I квартале текущего года компания произвела около 16 т или 120 тыс. единиц средств для ухода за кожей лица.

Ранее компания «Олбо» разработала и внедрила технологию выпуска импортозамещающих материалов, предназначенных для окрашивания гель-лаков. Производство будет выпускать около 12 т продукции ежегодно.

По поручению мэра Москвы в столице развивают производство и повышают инвестиционную привлекательность для российских промышленников. В городе действуют комфортные условия для развития крупных, средних и малых предприятий. Предпринимателям доступны свыше 20 системных городских меры поддержки, включая субсидии, целевые займы и антикризисные инструменты.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, в которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год открывают около 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных компаний. На них выпускают различные товары, увеличивают объемы производства и активно внедряют инновации.