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Мосбиржа: иностранная валюта на счетах участников торгов не затронута

13 июня торги на Мосбирже стартовали в штатном режиме и в соответствии с регламентом. При этом иностранная валюта на клиентских расчетных кодах затронута не была, сообщает пресс-служба Мосбиржи.

Национальный клиринговый центр (НКЦ) провел процедуры для урегулирования последствий введенных ограничений. Они соответствовали всем правилам клиринга.

Мосбиржа попала в новый санкционный список США, после чего ее акции рухнули. В списке также присутствуют страховая компания СОГАЗ, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Газпром инвест».

Из-за введенных санкций с четверга торги долларами и евро прекращены. На срочном рынке Московской биржи торги будут реализовывать в обычном режиме.