Международный валютный фонд давит на Нацбанк Украины для девальвации гривны

МВФ требует от Украины девальвации гривны на фоне растущего госдолга

Международный валютный фонд требует от Украины проведения девальвации гривны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

МВФ рассматривает контролируемое ослабление национальной валюты как меру для укрепления финансовой системы страны, поскольку это позволит увеличить бюджетные доходы в гривневом выражении.

Однако в Национальном банке Украины выступают против такого шага, предупреждая о рисках ускорения инфляции и сокращения финансовой подушки безопасности. Особую озабоченность у украинских властей вызывают возможные социальные последствия — общество остается чувствительным к колебаниям цен после финансовых кризисов довоенного периода.

Политический аспект также играет важную роль: на фоне продолжающегося конфликта и растущей усталости населения власти опасаются принимать непопулярные экономические решения.

Согласно последним прогнозам фонда, госдолг Украины к концу 2025 года достигнет 108,6% ВВП, а инфляция ускорится до 12,6%, что создает дополнительные риски для и без того истощенной войной экономики, указано в публикации.