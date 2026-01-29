Метровагонмаш из Мытищ поставил новые поезда для Новосибирского метро

Метровагонмаш, расположенный в Мытищах, завершил поставку новых поездов для Новосибирского метрополитена в рамках программы обновления подвижного состава, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Метровагонмаш, входящий в состав Трансмашхолдинга, завершил поставку новых поездов для Новосибирского метрополитена. Все составы уже введены в эксплуатацию. Это стало ключевым этапом обновления подвижного состава метро.

Новые поезда разработаны инженерами ТМХ-Инжиниринг и оснащены современными технологиями. Все основные узлы и агрегаты, включая тяговый привод, компрессор, тормозные блоки, редукторы и системы управления, произведены в России.

В салонах установлены сплит-системы с вентиляцией и очисткой воздуха, а ультрафиолетовые лампы обезвреживают до 99% микробов. Для пассажиров предусмотрены жидкокристаллические экраны, наддверные дисплеи и USB-разъемы для зарядки устройств. Пол покрыт антигрязевым материалом с защитой от скольжения, а в головных вагонах оборудованы места для маломобильных пассажиров. Эргономичные сиденья выполнены из износостойких материалов, а равномерная подсветка обеспечивает комфорт в любое время суток.

Поставка новых поездов подтверждает высокий технологический уровень предприятий Трансмашхолдинга. Сотрудничество Метровагонмаша с Новосибирским метрополитеном продолжается с 1986 года.

