МЭА: мировой спрос на газ вырастет в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало рост спроса на газ в мире в 2024 году, он будет составлять около 4,2 трлн куб. м, сообщает ТАСС .

По отчетным данным агентства, мировой спрос на газ вырастет в 2024 году до 2,5%. Это будет связано с возросшими потреблениями в сферах промышленности и энергетики. Таким образом, мировой спрос на газ достигнет 4,2 трлн куб. м.

Спрос на газ в Европе останется на уровне 2023 года, в остальных странах Евразии он может вырасти на 3%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится почти на 5%.

Спрос на газ вырастет на 1% в Северной Америке, а в Центральной и Южной Америке — на 2%. На рынках Африки и Ближнего Востока он увеличится на 3%.

Рост мировых поставок СПГ (сжиженного природного газа) оценивается в 3%. Это меньше, чем ожидалось ранее.

Ранее стало известно, что экспорт трубопроводного газа из России в Европу увеличился на 27% за полгода. Он составил до 15,4 млрд кубометров.