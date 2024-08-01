Матвиенко объяснила, зачем России высокая ключевая ставка

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко объяснила, зачем российской экономике высокая ключевая ставка. По ее словам, она помогает поддерживать макрофинансовую стабильность и сдерживать инфляцию, сообщает «Коммерсант».

«Я отношусь к тем людям, кто считает, что Центробанк и председатель Центробанка работают профессионально. Они вместе с правительством во многом способствуют удержанию финансовой стабильности и курса рубля», — заявила Матвиенко на пресс-конференции.

По мнению председателя Совфеда, удержание инфляции — ключевая задача государства.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов отметил, что повышение ключевой ставки ЦБ до 18% годовых вызвано раскручиванием инфляционной денежной спирали, а не ответом на западные санкции.