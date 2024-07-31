Россиянам рассказали, чем чреват разгон инфляции

Повышение ключевой ставки с 16 до 18% годовых вызвало критику денежно-кредитной политики регулятора со стороны парламентариев, однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила депутатам, что в 2022 году и еще раньше в 2015 году ключевая ставка после повышения начинала резко снижаться, но тогда экономическая ситуация в стране была другая.

«При текущей ситуации ЦБ повысил ставку в прошлую пятницу не для того, чтобы нивелировать последствия введения санкций со стороны стран Запада, а для того, чтобы не допустить раскручивание инфляционной денежной спирали. Ведь одна из основных задач Центробанка — таргетирование инфляции до приемлемых 4% годовых», — комментирует Вавилов.

Так как многие российские предприятия после ухода из РФ иностранных конкурентов заняли освободившиеся ниши и готовы брать и обслуживать банковские кредиты даже по дорогой ставке, естественно увеличивая отпускные цены для потребителя на конечный продукт, то потенциальный разгон инфляции может привести к очень серьезным последствиям, которые страна уже чувствовала на себе в 1990-е годы прошлого века, считает эксперт.