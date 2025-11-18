Малый и средний бизнес стал основной целью хакеров в 2024 году

Малые и средние компании все чаще становятся жертвами кибератак из-за нехватки ресурсов и слабой цифровой гигиены, передает АБН24 .

Киберпреступность развивается быстрее, чем компании успевают усиливать защиту. Малый и средний бизнес оказался особенно уязвимым: более 40% таких компаний уже сталкивались с кибератаками. По словам бизнес-партнера Битрикс24 по информационной безопасности Леонида Плетнева, предприниматели часто недооценивают риски и не выстраивают системную защиту.

«Именно отсутствие базовой цифровой гигиены превращает организации в удобную цель. Исследование Битрикс24 и «Русской Школы Управления» показало, что 62% компаний не используют системы защиты от утечек данных, а почти половина сотрудников никогда не проходит обучение по кибербезопасности», — отметил Плетнев.

В 2024 году число вирусов-шифровальщиков выросло на 44%, а количество кибергрупп, атакующих российские компании, почти удвоилось. Хакеры используют искусственный интеллект для подделки писем и страниц входа, а до 90% атак происходят из-за ошибок сотрудников. Только 45% работодателей проверяют кандидатов на знание основ информационной безопасности, а у 17% компаний бывшие сотрудники сохраняют доступ к корпоративным системам больше месяца.

Плетнев подчеркнул, что владельцам МСБ не нужны дорогие решения — достаточно внедрить двухфакторную аутентификацию, сложные пароли, автоматические обновления и резервное копирование. Главное — обучить сотрудников основам цифровой безопасности и использовать облачные сервисы с встроенной защитой.

Эксперт добавил, что кибербезопасность для малого и среднего бизнеса — это управленческая задача. Компании, которые системно подходят к защите, получают устойчивость и минимизируют риски финансовых и репутационных потерь.

