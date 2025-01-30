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Максимальный размер пособия по безработице в России превысит 15 тыс рублей

С 1 февраля в России проиндексируют пособие по безработице. Его максимальный размер составит свыше 15 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Пособие по безработице проиндексируют на уровень фактической инфляции. Он составляет 9,5%.

Таким образом, размер пособия увеличится на 9,5% и составит более 15 тыс. рублей.

Всего с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы более 40 соцвыплат и пособий. Такое постановление приняло правительство РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страховые и военные пенсии проиндексируют на 9,5%. Он попросил правительство принять действия для реализации этих решений.