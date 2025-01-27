Правительство проиндексировало пенсии россиян на 9,5% с февраля

В России приняли решение проиндексировать пенсии, а также около 40 соцвыплат и пособий. С 1 февраля они вырастут на 9,5%, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Индексация коснется пенсий как работающих, так и неработающих пенсионеров. Будет учитываться уровень фактической инфляции, зафиксированный в 2024 году.

Доплату за январь пенсионеры получат в феврале. Доиндексацию контролирует вице-премьер Татьяна Голикова. Первый вице-премьеру Денис Мантуров возьмет под контроль вопрос с военными пенсиями.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин говорил, что средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля 2025 года составит примерно 25 тыс. рублей.