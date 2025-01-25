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В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии с февраля

Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, что средний размер страховой пенсии по старости в РФ с февраля составит около 25 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, и сейчас составляет 24 059 руб. После перерасчета эта сумма вырастет на 2,2%. Таким образом, выплата составит около 25 тыс. рублей.

Изначально предполагалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3%. Однако уровень инфляции оказался выше прогнозируемого.

Президент России Владимир Путин заявлял, что с 1 января страховые пенсии проиндексируют на 9,5%, опираясь на данные фактической инфляции.