Льготный период по операциям с цифровым рублем продлен до конца 2025 года

Центробанк сообщил о продлении льготного периода с цифровым рублем на 2025 год

До 31 декабря 2025 года российские компании могут без комиссии проводить операции с цифровым рублем, так как Центробанк принял решение продлить льготный период, об этом сообщает пресс-служба регулятора .

Сообщается, что продление льготного периода по операциям с цифровым рублем поможет бизнесу сократить издержки и подготовиться к массовому внедрению новинки. Цифровой рубль в России планируют использовать уже с середины 2025 года.

«Важно, что для граждан любые операции с национальной цифровой валютой будут бесплатными вне зависимости от льготного периода», — говорится в сообщении Центробанка.

С начала 2026 года начнут действовать дифференцированные комиссии за операции: предприятия будут платить 0,3% при приеме оплаты (максимум 1500 рублей), а для ЖКХ-компаний установлен льготный тариф — 0,2% с лимитом в 10 рублей. Что касается транзакций между юрлицами, здесь будет действовать фиксированная ставка — 15 рублей за каждый перевод. При этом бесплатное открытие и закрытие счетов на платформе цифрового рубля станет доступно всем категориям пользователей.