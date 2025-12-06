Ландау: ЕС больше денег тратил на газ из России, чем на помощь Украине

Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау указал на то, что в период с 2022 по 2024 год европейскими государствами было потрачено заметно больше финансовых средств на покупку российского газа, чем выделено на помощь Украине за аналогичный временной промежуток, сообщает РИА Новости .

Ландау сделал заявление о тратах Евросоюза в ответ на сообщение в сети X от военного обозревателя Джимми Раштона, который иронично под его постом поинтересовался, не собирается ли замгоссекретаря опубликовать обширный, раздраженный и невыносимо нытье-пост» о поездке в Брюссель.

«Вы (Раштон — ред.) находитесь на Украине… Вы знали, что нации Европы на самом деле отправили значительно больше денег России (чтобы заплатить за энергию — ред.) с 2022 до 2024, чем они дали Украине?» — задался вопросом Ландау в ответ на комментарий Раштона.

Ранее Евросовет одобрил предложение Еврокомиссии о постепенном прекращении импорта газа из России, начиная с 1 января 2026 года, предусматривая переходный период для действующих соглашений до 1 января 2028 года.

Россия, в свою очередь, придерживается позиции, что отправка вооружений Украине препятствует мирному урегулированию, напрямую вовлекает государства-члены НАТО в конфликт и представляет собой «опасную игру».

До этого в МИД России заявили, какую сумму Евросоюз потерял после того, как стал вводить санкции против России.

