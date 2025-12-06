Ландау: ЕС больше денег тратил на газ из России, чем на помощь Украине
Фото - © Горелка газовой плиты/Медиасток.рф
Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау указал на то, что в период с 2022 по 2024 год европейскими государствами было потрачено заметно больше финансовых средств на покупку российского газа, чем выделено на помощь Украине за аналогичный временной промежуток, сообщает РИА Новости.
Ландау сделал заявление о тратах Евросоюза в ответ на сообщение в сети X от военного обозревателя Джимми Раштона, который иронично под его постом поинтересовался, не собирается ли замгоссекретаря опубликовать обширный, раздраженный и невыносимо нытье-пост» о поездке в Брюссель.
«Вы (Раштон — ред.) находитесь на Украине… Вы знали, что нации Европы на самом деле отправили значительно больше денег России (чтобы заплатить за энергию — ред.) с 2022 до 2024, чем они дали Украине?» — задался вопросом Ландау в ответ на комментарий Раштона.
Ранее Евросовет одобрил предложение Еврокомиссии о постепенном прекращении импорта газа из России, начиная с 1 января 2026 года, предусматривая переходный период для действующих соглашений до 1 января 2028 года.
Россия, в свою очередь, придерживается позиции, что отправка вооружений Украине препятствует мирному урегулированию, напрямую вовлекает государства-члены НАТО в конфликт и представляет собой «опасную игру».
До этого в МИД России заявили, какую сумму Евросоюз потерял после того, как стал вводить санкции против России.
