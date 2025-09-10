Курс евро превысил показатель в 99 рублей

сегодня в 11:07

Утром в среду курс евро превысил отметку в 99 рублей, он торговался на уровне 99,006 рубля, сообщает ProFinance.Ru .

Курс российского рубля продолжает падать на этой неделе из-за ожидания снижения ключевой ставки Центробанком. Санкции также, как считают эксперты, плохо влияют на нацвалюту РФ.

8 сентября на торгах курс европейской валюты превысил показатель в 96 рублей. Резкий скачок курса наблюдался днем.

Как ранее рассказал старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев, на фоне спроса импортеров на долларовую ликвидность и ввиду уменьшения предложения валюты со стороны экспортеров баланс на рынке меняется — это формирует давление на рубль.