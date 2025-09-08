Евро превысил 96 руб в понедельник

Рубль «просел» по отношению к евро. В понедельник курс европейской валюты превысил 96 руб., сообщает ProFinance.Ru .

Судя по графику, евро начал расти вверх во вторую половину дня. Еще в 12:00 мск он был на уровне 95,75 руб, после чего еще сильнее укрепился в промежутке с 12:30 до 13:00 мск, поднявшись до 95,9 руб.

Резкий скачок произошел после 13:30 мск. Именно тогда евро поднялся до 96,007 руб.

Между тем ЦБ РФ еще не опубликовал официальный курс валют на понедельник. Но 6 сентября евро был на уровне 95,4792 руб.