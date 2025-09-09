Что происходит с курсом рубля к доллару и евро — мнение эксперта

9 сентября активность банков и крупных инвесторов оценивается как высокая, тренд приобретает устойчивость. Доллар США растет до 83,19 руб. (+0,87%), евро — до 97,83 руб. (+0,80%), сообщил РИАМО старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Во вторник на межбанке российский рубль продолжает капитулировать. На фоне спроса компаний-импортеров на долларовую ликвидность и ввиду сокращения предложения валюты со стороны экспортеров баланс на рынке меняется — это формирует давление на рубль», — отмечает эксперт.

По его словам, дополнительное влияние на курс рубля исходит от ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ в предстоящую пятницу. Базовый прогноз — сокращение стоимости кредитования до 16% годовых.

Доллар США проведет сессию в пределах 82-83 руб., евро — 97-98 руб., юань — около 11,65 руб., прогнозирует Силаев.