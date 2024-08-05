Курс биткоина рухнул до 50 тыс долларов

Курс биткоина рухнул ниже 50 тыс. долларов, а цена Ethereum упала до 2,1 тыс. долларов на бирже, сообщает РБК.

Объем ликвидаций на биржах за сутки стал выше 1 млрд долларов, большинство из них — это лонги по ETH и BTC.

До этого курс биткоина упал ниже 53 тыс. долларов. Последний раз на данном уровне валюта торговалась в феврале 2024 года.

Резкое падение цен на крипторынке случилось из-за распродажи на японском фондовом рынке. Nikkei 225 в моменте становился ниже более чем на 10%.

Ранее коммерческий директор OKX Ленникс Лай заявил, что появление на биржах нового спотового криптовалютного ETF усилит позиции криптовалют на традиционном финансовом рынке и утвердит их в качестве одного из достойных альтернативных инструментов для инвестиций.