Эксперт: спотовые ETF на Ethereum принесут выгоду инвесторам

Появление на биржах нового спотового криптовалютного ETF усилит позиции криптовалют на традиционном финансовом рынке и утвердит их в качестве одного из достойных альтернативных инструментов для инвестиций, сообщил РИАМО коммерческий директор OKX Ленникс Лай.

«Спотовые ETF на Ethereum откроют инвесторам не только прямой доступ к получению прибыли от изменения цен на сам актив, ETH, но и опосредованно дадут возможность получать выгоду от роста рынка децентрализованных финансов (DeFi), для которых наиболее популярной экосистемой остается Ethereum», — прокомментировал он.

Первые недели будут для спотовых ETH ETF ключевыми, подчеркнул эксперт. Они дадут инвесторам представление о том, насколько новый продукт востребован рынком.

По оценкам OKX, в первую неделю спотовые ETH ETF способны привлечь 500 млн долларов от институциональных инвесторов. Также можно ожидать повышения волатильности цены базового актива, что наблюдалось при аналогичном запуске спотовых биткоинов ETF в январе 2024 года, отмечает Лай.

Накануне стало известно, что SEC США одобрила первые спотовые ETF на Ethereum.