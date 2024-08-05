Курс биткоина рухнул ниже 53 тысяч долларов
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Курс биткоина опустился ниже 53 тыс. долларов, снижение за последние 24 часа составило около 10%, сообщает агентство «Финам».
Последний раз на данном уровне валюта торговалась в феврале нынешнего года. Вторая по популярности криптовалюта эфир рухнула на 15%, она торгуется возле отметки 2300 долларов.
Резкое падение цен на крипторынке случилось из-за распродажи на японском фондовом рынке. Nikkei 225 в моменте становился ниже более чем на 10%.
Ранее российская компания «Цифра брокер» вывела капитал из основанной в 2023 году в Белоруссии криптовалютной биржи IMEX.