Российская компания вывела капитал из белорусской криптобиржи IMEX

Российская компания «Цифра брокер» вывела капитал из основанной в 2023 году в Белоруссии криптовалютной биржи IMEX, сообщили в РБК .

Доля компании в проекте составляла 85%. Стоимость акций, принадлежащих «Цифра брокер», составляла 343,5 млн рублей.

В 2023 году российская компания инвестировала в IMEX 144 млн рублей. Затем внесла еще 200 млн в период с января по июнь 2024 года, однако уже в июле решила выйти из капитала проекта.

Криптовалютная биржа IMEX — резидент белорусского Парка высоких технологий. На ней ведутся торги 14 цифровыми активами.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявлял, что если снова станет главой Соединенных Штатов, то превратит их в «биткоин-сверхдержаву». Он также сказал, что завершит «преследование» в отрасли цифровых активов сразу после инаугурации.