При новом президентстве Трампа США могут стать «биткоин-сверхдержавой»

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NYT: Трамп пообещал, что сделает из США «биткоин-сверхдержаву»

Бывший президент США, а также кандидат на переизбрание на этот пост Дональд Трамп заявил, что если снова станет лидером Америки, то превратит ее в «биткоин-сверхдержаву», пишет Газета.ru со ссылкой на The New York Times.

«К сожалению, мы видим атаки на криптовалюту», — заявил Трамп, добавив, что намерен превратить Америку в «биткоин-сверхдержаву».

Он также пообещал прекратить «преследование» в отрасли криптовалюты сразу, как только снова займет президентский пост.

Ранее Дональд Трамп пережил покушение во время выступления в Пенсильвании. Стрелок попал экс-президенту США в ухо. Трамп прошел лечение и уже снял все повязки после ранения.