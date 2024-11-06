Курс биткоина будет скачкообразным на фоне победы Трампа

В средне- и долгосрочной перспективе победа Дональда Трампа на выборах президента США в криптоиндустрии оценивается как позитивный фактор, сулящий рост крипторынку, так как Дональд Трамп неоднократно заявлял о поддержке криптовалютной отрасли. Об этом РИАМО сообщил главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе в президентской гонке. Из прогноза Fox News следует, что кандидат в президенты США от Республиканской партии набирает 277 голосов выборщиков из необходимых 270 для победы.

«В краткосрочной перспективе в ближайшую неделю мы можем наблюдать типичную для крипторынка картинку, когда на ожиданиях и слухах о победе республиканцев курс биткоина будет демонстрировать скачкообразный рост, а после объявления итогов выборов скорректируется в сторону снижения, т. к. трейдеры, сделавшие ставку на победу Трампа и рост курса биткоина, поспешат зафиксировать прибыль, полученную в результате кратковременного роста», — комментирует эксперт.

Биткоин может достигнуть 76 500-77 000 долларов в ближайшие сутки, но к концу недели вероятна коррекция ближе к 72 000 долларов, считает Ли.

Возможны и другие сценарии, когда биткоину удается закрепиться выше 75 000 долларов благодаря тому, что на этой неделе также состоится заседание ФРС США, на котором может быть принято решение о дальнейшем снижении ключевой ставки, что усилит аппетит к риску у инвесторов и окажет поддержку курсу биткоина, предполагает эксперт.

В среду утром на фоне выборов в США курс биткоина установил новый исторический рекорд — 75 тыс. долларов. В целом с начала года биткоин вырос более чем на 70%.