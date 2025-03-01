Крупные государства мира перестают выпускать национальные деньги внутри страны

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Крупные государства мира продолжают отказываться от выпуска национальной валюты внутри страны. Например, несколько дней назад перестал работать монетный двор в Финляндии, а Бельгия уменьшила количество функций аналогичного учреждения в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенный анализ.

Ряд номиналов для Аргентины делают в КНР. Великобритания в прошлом году значительно снизила количество персонала. «Болванки» для изготовления денег Лондон приобретает за границей.

Причины отказа от производства денег внутри страны у разных государств отличаются. В одних странах активно пользуются «безналом», поэтому стандартные средства оплаты не требуются в прежнем количестве.

Другие государства запрашивают печать купюр за границей для экономии.

Ранее объем наличных денег в обращении в РФ за год увеличился на 1,2% до 18,7 трлн рублей.