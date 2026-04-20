Крипторынок замер из-за нефти: биткоин держит удар

Аналитик Ли: биткоин у $75 000, несмотря на хаос на нефтяном рынке

Повышенная волатильность на нефтяном рынке на фоне неопределенности вокруг переговоров между США и Ираном формирует защитное позиционирование инвесторов на глобальных рынках. Колебания цен на нефть не дают крипторынку расти, но при этом биткоин и Ethereum демонстрируют относительную устойчивость, сообщили РИАМО аналитики.

«Волатильность нефти в диапазоне $90-100 за баррель на фоне срывов переговоров и рисков блокировки Ормузского пролива усиливает инфляционное давление и усложняет траекторию денежно-кредитной политики», — заявил главный аналитик Bitget Райан Ли.

По его словам, это отражается на ожиданиях по процентным ставкам, поскольку сохранение высоких цен на энергоносители откладывает цикл смягчения и поддерживает более жесткую позицию Федеральной резервной системы.

«Инвесторы сохраняют защитное позиционирование, однако биткоин удерживается вблизи $75000, а Ethereum около $2300, выступая в качестве буфера ликвидности на фоне неопределенности», — подчеркнул аналитик.

На фоне волатильности сырьевых рынков цифровые активы постепенно закрепляются в портфелях как инструмент диверсификации, способный частично нивелировать инфляционные риски, высказывает свое мнение генеральный директор «ТЕХНОБИТ» Александр Пересичан.

Сохранение биткоина вблизи ключевых уровней в условиях макроэкономического давления указывает на более сбалансированную структуру спроса и снижение зависимости от краткосрочных спекулятивных факторов, отмечает он.

«Формируется более взвешенный подход к распределению капитала, при котором криптоактивы занимают промежуточное положение между традиционными рисковыми и защитными инструментами», — добавил эксперт.

