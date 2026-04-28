Краснодар возглавил рейтинг по тратам на жителя

Краснодар тратит более 76 тыс руб в год на человека

Краснодар стал лидером среди городов-миллионников по расходам на одного жителя — более 76 тыс. рублей в год, сообщает Газета.ru со ссылкой на исследование «Т-Ж».

Аналитики не учитывали Москву, Санкт-Петербург и Севастополь как отдельные субъекты. Высокие траты Краснодара связаны с быстрым ростом и строительством инфраструктуры — детских садов, школ и коммунальных объектов.

После Краснодара идут Пермь, Екатеринбург, Красноярск и Новосибирск — 65–67 тыс. рублей на человека. Челябинск и Нижний Новгород тратят около 60 тыс. рублей. Воронеж, Казань, Ростов-на-Дону и Самара — 44–53 тыс. рублей. Омск, Уфа и Волгоград расходуют меньше всего среди миллионников — 37–40 тыс. рублей.

Среди всех городов самые высокие траты зафиксированы на Крайнем Севере и Дальнем Востоке: Салехард — 296 тыс. рублей, Южно-Сахалинск — 235 тыс., Петропавловск-Камчатский — 180 тыс. Замыкает рейтинг Магас — около 19 тыс. рублей на жителя.

В среднем 50,7% расходов городов покрывают дотации. Максимальная доля — в Салехарде (77,9%), минимальная — в Магасе (4,1%). На Севере строительство и содержание инфраструктуры обходятся дороже, что и повышает бюджетные расходы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.