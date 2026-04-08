Конфликт на Ближнем Востоке провоцирует новые потрясения в энергетике, сельском хозяйстве и мировой экономике, причем основной удар придется на Европу, заявил РИАМО основатель производственно-строительной компании NordBox, консультант в области управления и маркетинга Никита Прохоренко.

«Вспыхнувший конфликт на Ближнем Востоке в большей степени затронет страны Европы, которые получали около 20% нефти и газа из стран Персидского залива и вдруг лишились этих поставок. Также такие богатейшие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия, всегда выступавшие в роли ключевых торговых хабов, оказались в уязвимом положении. Поэтому в Европу в ближайшее время не попадут не только энергоносители, но и многие другие товары, шедшие через этот регион», — комментирует эксперт.

В западной финансовой системе тоже назревает кризис, который во многом обусловлен поведением США. Ситуация напоминает растущий пузырь, который вот-вот лопнет, считает он. Но американской экономике только это и нужно, чтобы списать накопленные долги и создать условия для дальнейшего роста. Исторически Штаты уже прибегали к подобным методам выхода из тупиковых ситуаций, говорит Прохоренко.

«Безусловно все происходящее затрагивает и российскую экономику <...>. При этом Россия остается одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции, так что продовольственная безопасность внутри страны точно обеспечена, уверен эксперт. Риск кризиса выше у стран, где сосредоточено большое население и высокий уровень потребления», — резюмировал эксперт.

Ранее США и Иран заключили перемирие на 2 недели. После этого стоимость нефти снизилась на 16%. На минимуме цена Brent падала до 91,7 доллара за баррель.

