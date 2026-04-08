Стоимость нефти рухнула после заключения перемирия между Ираном и США

Цены на нефть обрушились на 16% из-за заключения перемирия между США и Ираном

Стоимость нефти снизилась на 16% на фоне заключения перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. На минимуме цена Brent падала до 91,7 доллара за баррель, сообщает РБК .

Перемирие объявлено на две недели. Оно двухстороннее, писал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. После публикации согласие на начало перемирия подтвердил и Высший совет безопасности Ирана.

Американский президент добавил, что согласился на перемирие по просьбе властей Пакистана. Иран также должен разблокировать Ормузский пролив.

Из-за новостей о перемирии упали акции отечественных нефтегазовых компаний. Котировки «Роснефти» подешевели на 5,22% до 452 рублей, «Башнефти» — на 4,02% до 1 502, НОВАТЭКа — на 2,24% до 1 261, «Газпрома» — на 1,74% до 130,98, «Татнефти» — на 5,2% до 623,8, а «Сургутнефтегаза» — на 1,35% до 41,75.

США и Иран заключили перемирие на 2 недели 8 апреля. Таким образом, конфликт, начавшийся с ударов американской и израильской армий по исламской республике 28 февраля, был поставлен на паузу.

