сегодня в 11:14

Компанию «ТКС Холдинг» могут переименовать в «Т-Технологии»

МКПАО «ТКС Холдинг» — материнская компания Т-Банка — может сменить название, предлагается переименовать организацию в «Т-Технологии». Голосование по данному вопросу пройдет 14 ноября на собрании акционеров, сообщается на сайте банка .

Председатель совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский сказал, что компания продолжает обновлять свой бренд. В случае успешного голосования 14 ноября он будет называться «Международная компания публичное акционерное общество „Т-Технологии“».

По словам Малиновского, эта буква выбрана не случайно.

«Технологичность — исторический фокус и ДНК нашего бизнеса», — добавил он.

Такую философию компания хочет отразить в собственном названии.