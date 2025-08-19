Компания Подмосковья представила разработки на международном форуме

Малая технологическая компания «Икс Ред Групп», резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна», представила собственные разработки на международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» и проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2025» на площадке центра «Сколково». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Российский разработчик инновационных программно-аппаратных комплексов «Икс Ред Групп» стал участником двух мероприятий в отрасли беспилотных систем, которые объединили ученых, экспертов, представителей университетов, бизнеса и государства.

Компания «Икс Ред Групп» представила свою разработку — программно-аппаратный комплекс (ПАК) симулятора-тренажера рабочего места оператора БПЛА «Русское Небо», созданный при поддержке фонда Национальной технологической инициативы, а также аппаратную часть симулятора в виде джойстика-контроллера ПАК.

«На площадке Сколковского института науки и технологий с коллегами и разработчиками симуляторов БАС обсудили актуальные вопросы отрасли. Представили собственные разработки на экспозиции форума на стендах сразу двух регионов — Московской и Рязанской областей, поскольку являемся резидентами подмосковного научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем «Жуковский» и рязанского НПЦ БАС «ПРОТОС». Кроме того, разработанный нами джойстик-контроллер был представлен на совместном стенде Всероссийского научно-исследовательского института радиоэлектроники и Минпромторга России», — рассказал генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов.

МТК «Икс Ред Групп» является разработчиком программного обеспечения, VR-контента и инновационных образовательных программно-аппаратных комплексов. Компания создала собственное программное обеспечение, вошедшее в государственный реестр, приобрела образовательную лицензию и опыт обучения молодых специалистов. Кроме того, компания развивает направление разработки мобильных игр.

