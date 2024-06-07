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Компании ОЭЗ «Технополис Москва» вложили в столичные производства около 50 млрд рублей

По итогам прошлого года более 100 компаний-резидентов ОЭЗ Москвы открыли свыше 4,1 тыс. рабочих мест, вложив в экономику города около 50 млрд рублей, сообщил в интервью на Петербургском международном экономическом форуме министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В числе лидеров по показателям — предприятия микроэлектроники, производители лекарств и медизделий.

«Сегодня в особой экономической зоне столицы свою деятельность ведут более 200 предприятий, из которых свыше 100 имеют статус резидента и получают ряд налоговых преференций. По сравнению с 2022 годом показатели выросли почти в 2,2 раза и в 1,5 раза соответственно», — отметил Овчинский.

Выручка резидентов ОЭЗ столицы в 2023 году составила почти 137 млрд рублей.

«Это в 2,3 раза больше, чем за предыдущий период. По этому показателю также лидируют производители микроэлектроники и медицинской промышленности», — заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В 2023 году статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» получили 16 компаний, которые планируют вложить в экономику города около 14,5 млрд рублей и создать на площадках ОЭЗ свыше 3 тыс. рабочих мест.