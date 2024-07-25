Компании чаще нанимают начинающих айтишников, согласных на низкую зарплату

Многие российские компании все чаще нанимают начинающих IT-специалистов, а не профессионалов, поделилась данными с РИА Новости HR-компания Ventra.

Отечественные фирмы готовы принимать на работу начинающих соискателей, поскольку из-за маленького опыта они претендуют на невысокие зарплаты — до 100 тыс. рублей в месяц. Более квалифицированные специалисты, наоборот, ожидают от нанимателя крупные суммы денег.

В итоге средние зарплаты для ряда IT-специалистов в первую половину 2024 года снизились на 15-25% в годовом выражении, составив порядка 150 тыс. рублей.

С января по июнь 2024 года средняя зарплата в IT-сфере составила до 150 тыс. рублей. Специалистам, работающим в банковской сфере, платят около 265 тыс. рублей, в ретейле — 240 тыс. У айтишников, работающих на производствах, зарплата около 105 тыс. рублей, в медицине — 137 тыс., а в разработке игр — 149 тыс.

Ранее основательница HR-компании Sayhire по найму IT-специалистов Татьяна Юсупова сообщила, что в некоторых российских компаниях практикуются неофициальные причины увольнения. Есть несколько причин, почему работодатели используют разные уловки, чтобы избавиться от сотрудников.