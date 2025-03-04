Колычев увидел связь между укреплением рубля и переговорами между РФ и США

Переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном мог стать одним из факторов, повлиявших на текущее усиление российского рубля. На это указал заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев во время общения с прессой в здании нижней палаты парламента, пишет ТАСС .

По словам высокопоставленного финансиста, за последние месяцы произошли изменения в том, как участники рынка оценивают геополитическую обстановку. Он пояснил, что валютный курс формируется под влиянием множества параметров, включая политические, и находит равновесное состояние с учетом оценок различных экономических субъектов.

Хотя Колычев затруднился назвать конкретную причину укрепления рубля, он обратил внимание на временное совпадение этого процесса с российско-американскими дипломатическими контактами.

Замминистра высказал мнение о том, что инвесторы, вероятно, пересмотрели свое отношение к геополитическим рискам в последнее время. Однако он подчеркнул, что только будущее покажет, насколько долгосрочным окажется такое изменение в их оценках.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко рассказал, что рубль стал перспективной валютой на развивающихся рынках 2025 года.