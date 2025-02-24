Рубль стал перспективной валютой на развивающихся рынках в 2025 году

Рубль в последние торговые сессии продолжил свое укрепление. Геополитика остается одним из основных факторов, которые продолжат влиять на курс российской валюты в ближайшие дни, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, в качестве поддержки национальной валюте по-прежнему выступает жесткая ДКП российского регулятора. На его стороне приближение пика налоговых выплат в конце месяца и избыточное предложение иностранной валюты.

«При этом геополитика остается одним из основных факторов, влияющих на курс рубля в ближайшие дни. Здесь в фокусе внимания прогнозы на мирные переговоры. Позитивный для рубля фон — сообщения о том, что он стал перспективной валютой на развивающихся рынках, укрепившись по отношению к доллару на 13% с начала года», — говорит Тимошенко.

На текущий момент влияние нефтяных цен на курс рубля ограниченное, считает он. Ранее получившие поддержку от возможного переноса сроков наращивания добычи ОПЕК+ цены оказались под давлением после выхода свежих данных Минэнерго США по запасам нефти в стране.

«Неопределенности общим настроениям на мировых валютных рынках добавляет активное обсуждение возможности введения новых тарифов, о которых все активнее говорит новый президент США. В частности, перспективы пошлин на импорт в США автомобилей, фармацевтики и полупроводниковых компонентов. Федрезерв США, в свою очередь, с настороженностью относится к возможности роста инфляции на фоне риторики Дональда Трампа», — комментирует финансист.

В еврозоне в фокусе свежие данные по индексу экономических настроений институциональных инвесторов к немецкой экономике ZEW, продемонстрировавший заметный рост в феврале относительно января, сообщает эксперт.

По прогнозам Тимошенко, курс доллара на этой неделе составит 89-92 рубля, евро — 92-95 рублей.