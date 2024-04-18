Каждый пятый рубль налогов резидентов ОЭЗ поступает из Подмосковья — Зиновьева

Почти 39 млрд рублей составил объем налоговых отчислений резидентов особых экономических зон Подмосковья за все время их работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что подмосковные компании, работающие на территории региональных ОЭЗ, уже перечислили налогов на сумму 38,9 млрд рублей.

«Общий объем налоговых поступлений из ОЭЗ России составляет 190 млрд рублей, таким образом, доля налоговых отчислений резидентов ОЭЗ Подмосковья составляет чуть более 20%. В результате каждый пятый рубль налогов из ОЭЗ поступает из Московской области», — рассказала Зиновьева.

Крупнейшим налогоплательщиком среди подмосковных ОЭЗ является особая экономическая зона «Исток» в округе Фрязино. Резиденты этой площадки суммарно перечислили налогов на сумму 23,5 млрд рублей.

На втором месте по объему налоговых отчислений находится ОЭЗ «Дубна» — 14,7 млрд рублей. Учитывая, что «Дубна» является самой крупной в России ОЭЗ по количеству резидентов, в перспективе с этой площадки будет быстрее всего расти объем налоговых отчислений.

Всего в Московской области работают 5 особых экономических зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток» (Фрязино), «Кашира» и «Максимиха» (Домодедово). На площадках всех ОЭЗ региона работают более 200 компаний-резидентов.

Для резидентов ОЭЗ устанавливаются налоговые льготы с момента получения ими соответствующего статуса. Так, нулевая ставка налога на имущество действует для резидента ОЭЗ в течение 10 лет, а земельный и транспортный налоги «обнуляются» на первые 5 лет работы в особой экономической зоне. Ставка налога на прибыль в федеральный бюджет для резидентов составляет 2%. По мере развития бизнеса для резидентов ОЭЗ меняется ставка налога на прибыль в региональный бюджет: в течение первых 8 лет она составляет 0%, с 9 по 14 год — 5%, после 14 лет — 13,5%.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в ОЭЗ можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.