Каждая десятая компания в России планирует сократить сотрудников осенью

Осенью каждая десятая компания в РФ планирует сократить численность сотрудников. Главные причины: увеличение затрат, повышение налогов, снижение спроса и необходимость повышения зарплат ключевым специалистам, сообщает газета «Известия» .

В то же время вдвое сократилось количество компаний, которые готовы нанимать новых работников. Рутинные задачи все чаще передаются искусственному интеллекту.

Массовые увольнения могут затронуть такие отрасли, как строительство, розничная торговля, консалтинг, добыча сырья, машиностроение и др. Это происходит на фоне рекордно низкого уровня безработицы.

«Наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли: нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал. Компании предпочитают удерживать опытных универсалов», — считает заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

При этом он добавил, что численность сотрудников увеличивают компании в сфере импортозамещения и промышленного производства, ориентированного на госзаказ.

Ранее стало известно, что в текущем году россияне стали чаще искать подработку, чем год назад. Также в 2025 году каждый месяц в среднем 430 тыс. человек регистрируются как самозанятые.

