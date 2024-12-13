Карты MasterCard и Visa могут перестать работать в банкоматах Т-Банка с 1 января 2025 г

Банкоматы Т-бБнка могут перестать принимать карты международных платежных систем Visa и MasterCard с 1 января. При этом с онлайн-платежами проблем не будет возникать, сообщает «Интерфакс» .

В службе поддержки Т-банка объяснили, что устройства самообслуживания могут перестать принимать карты в связи с уходом Visa и MasterCard из России.

У некоторых чипов в конце 2024 года истекают сертификаты безопасности. Это произойдет впервые после ухода систем из страны. Т-банк посоветовал использовать карту «Мир» для стабильной оплаты.

При этом службы поддержки клиентов Сбербанка и ВТБ сообщили, что с приемом Visa и MasterCard проблем не возникнет. В ВТБ добавили, что эти карты продолжают работать без ограничений.

Visa и Mastercard ушли из России в марте 2022 года из-за начала СВО. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили функционировать внутри страны.