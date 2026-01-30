Цены на водку за год в России взлетели

сегодня в 08:30

«Ценозавр»: цены на водку за год выросли до 20%

Как изменилась стоимость водки разных производителей за год в торговых сетях городов России, РИАМО рассказали в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

За год водка подорожала на 13,1%. Средняя цена бутылки объемом 0,5 литра составила 537,1 рубля. Произошло следующее изменение цен по брендам:

«Белая береза» (0,5 л): +20,1% (средняя цена — 689,5 рубля).

«Беленькая» (0,5 л): +17,3% (средняя цена — 478,1 рубля).

«Пять озер» (0,5 л): +8,8% (средняя цена — 494 рубля).

«Талка» (0,5 л): +17,8% (средняя цена — 505,1 рубля).

«Хаски» (0,5 л): +14,8% (средняя цена — 543,6 рубля).

«Хорта» (0,5 л): +10% (средняя цена — 519 рублей).

В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений, уточнили в «Ценозавре».

