Как столичные компании открывают новые рынки сбыта

В Москве компании постоянно увеличивают объемы отгрузки товаров внутри страны, а также за ее пределами. Растут поставки электроники, электрического оборудования и другой продукции, сказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

За первые семь месяцев текущего года объем обрабатывающего промпроизводства в столице увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«Это связано в том числе с ростом спроса на московскую продукцию в других регионах страны, а также дружественных странах. Так, столичные предприятия регулярно открывают новые рынки сбыта, поставляя высокотехнологичную продукцию, товары первой необходимости и многие другие изделия», — уточнил Гарбузов.

Так, столичная компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» за два года в два раза увеличила отгрузку оборудования на базе суперконденсаторов для железнодорожного транспорта. Устройства позволяют запускать дизельные двигатели в экстремальных условиях при температуре от -40°С до +65°С.

«Бережное отношение к окружающей среде и обеспечение бесперебойной работы всех элементов инфраструктуры — это те фундаментальные причины, по которым решения с использованием суперконденсаторов становятся все более востребованными среди железнодорожников. Эта технология накопления энергии ещё относительно нова для России, но благодаря своим неоспоримым преимуществам демонстрирует уверенный рост применения», — добавил гендиректор компании Владимир Ворожейкин.

Компания «Терминальные Технологии» поставила свыше 5 тыс. валидаторов и сетевых коммутаторов для автоматизированной оплаты проезда в общественном транспорте Казахстана.

Фирма «Световые Технологии ЭСКО» поставила порядка 18 тыс. светильников в поселения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. Они уже установлены, а на улицах проведена полная модернизация освещения.

«Проект реализован в рамках энергосервисного контракта, что позволяет исключить из местного бюджета эксплуатационные затраты на замену и утилизацию ртутных ламп, а также значительно сократить потребление электроэнергии. Благодаря переходу на энергоэффективные светодиодные светильники, ежегодная экономия бюджетных средств составит более 74%», — заключил генеральный директор компании Алексей Аникин.