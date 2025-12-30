Из продажи изъяли еще 160 тысяч бутылок Aloe Vera после инцидента с ацетоном

В сообщении указано, что по указанию Роспотребнадзора государственная система маркировки «Честный знак» дополнительно заблокировала в розничных и интернет-магазинах 159 730 единиц напитка Aloe Vera, произведенного компанией «Вельта-Пенза». Причиной послужили результаты новых лабораторных анализов партий, выпущенных 17 октября, а также 21, 23 и 26 декабря 2025 года.

Ранее уже была приостановлена реализация 138 тысяч бутылок этой продукции из-за претензий со стороны контролирующих органов. Таким образом, общее количество товара, попавшего под ограничения, превысило 298 тысяч единиц.

Согласно данным Роспотребнадзора, лабораторные анализы обнаружили в образцах необозначенные в составе компоненты. Одной из проверяемых гипотез является переход химических веществ из упаковки в напиток. В ЦРПТ отметили, что в подобных случаях соединения могут проникать из материала тары в содержимое, изменяя состав продукта.

Ранее сообщалось, что в Москве ребенок едва не отравился напитком Aloe Vera, в составе которого оказался ацетон. О случившемся в Сети рассказал отец мальчика, после чего началась проверка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.