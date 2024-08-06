Исследование: кто стремится запустить франшизу в России и у кого это получается

Франчайзинг — один из наиболее эффективных способов расширения бизнеса и увеличения прибыли. Около 25% компаний запускают франшизу в кратчайшие сроки (за 2-3 месяца), столько же — уверены в открытии франшизы в перспективе и порядка половины предпринимателей, взвесив все «за» и «против», отказываются от идеи масштабирования, сообщили РИАМО в консалтинговой компании «Лидер Франшиз» и маркетинговом агентстве PRO M8.

Эксперты провели исследование и выяснили, что желающие стать франшизой компании чаще всего обладают всего одной собственной точкой (46%). Свыше пяти точек имеют 12% компаний, а у 8% собственные точки отсутствуют вообще.

Больше половины компаний, решивших масштабироваться и стать франшизой, присутствуют на рынке менее пяти лет — 52%. Опытных игроков с более чем десятилетним стажем набралось всего 18%.

31% опрошенных компаний нуждаются в сумме до 500 тыс. рублей для открытия одной точки или предприятия. Предварительная оценка срока окупаемости чаще всего составляет менее одного года — 65%, говорится в исследовании.

Общий процент организаций, приносящих владельцам ежемесячную чистую прибыль до 500 тыс. рублей, составляет 77%. Из них компаний с чистой ежемесячной прибылью до 250 тыс. рублей — 49%. При этом на 72% предприятий работают менее 10 человек.

Все компании, желающие стать франшизой, предъявляют требования к численности населения города, где намерены открывать филиалы. Почти половина из них хотят работать в населенных пунктах с численностью от 100 тыс. до полумиллиона человек.

«Принимая решение о создании франшизы, нужно учитывать множество важных факторов, и далеко не всем бизнесам нужно идти на этот важный шаг. Например, не стоит масштабироваться при низкой рентабельности предприятия, отсутствии системы в бизнесе, несформированной нише рынка и невозможности обособиться от конкретной территории. Кроме того, сложно создать франшизу за счет масштабирования личности эксперта или предпринимателя», — считают авторы исследования.