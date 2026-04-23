Индия и Китай ведут ожесточенную борьбу за российскую нефть на фоне кризиса

Индия и Китай ведут конкурентную борьбу за российскую нефть, особенно в условиях перебоев в Ормузском проливе и тупиковых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, сообщает ProFinance.ru .

Страны активно конкурируют за поставки нефти, преимущественно из РФ и в меньшей степени из Саудовской Аравии. По словам Мую Сюя из Kpler, конкуренция за российскую нефть, особенно за партии с отгрузкой в июне, останется острой.

Индия и Китай ищут альтернативные источники нефти для восполнения дефицита, который произошел из-за нарушения поставок нефти из Персидского залива.

18 апреля американские власти на месяц продлили исключение, позволяющее странам покупать российскую нефть морским путем, чтобы временно снизить давление на мировые цены. При это санкции на энергоресурсы из Ирана остались в силе.

Сюй добавил, что закрытие Ормузского пролива заставляет азиатские страны искать дешевую и доступную нефть, и российская нефть соответствует этим критериям.

