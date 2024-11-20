Индекс Мосбиржи упал ниже 2 600 пунктов впервые за три недели

Индекс Мосбиржи упал ниже отметки 2 600 пунктов. Такой показатель появляется в первый раз со 2 ноября 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Индекс Мосбиржи около 18:00 уменьшался до 2 599 пунктов. В 18:20 он снова вырос до 2 603, однако 20 ноября в целом упал на 19,41%.

Трейдер Александр Шнейдерман сказал, что заявление о возможности ВСУ использовать западные ракеты для ударов вглубь РФ наращивает геополитические риски. Из-за этого инвесторы отказываются от активов в России.

25 октября индекс Мосбиржи упал ниже 2 700 пунктов. Это произошло на фоне решения Центробанка о поднятии ключевой ставки с 19% до 21%.